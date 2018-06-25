Пензенская федерация профсоюзов выступила против пенсионной реформы

Представители профсоюзов считают, что нельзя говорить о повышении пенсионного возраста, пока не созданы условия, позволяющие «достойно жить и трудиться, иметь достойную зарплату, высокопрофессиональное и доступное медицинское сопровождение, полноценную систему социального обеспечения».

По мнению пензенцев, один из главных аргументов сторонников реформы — увеличение продолжительности жизни — не более чем миф.

«Трудясь на земле, в трудовых коллективах, мы видим реальную «возрастную» ситуацию. Процессы «модернизации» и «оптимизации» привели к интенсификации труда в России (работа на 1,5 — 2 ставки, увеличение рабочего времени, нарушение режима труда и отдыха), как результат — увеличилось количество смертей на рабочих местах от так называемых «естественных причин». К возрасту выхода на пенсию, действующему в Российской Федерации, большинство работников имеют серьезные возрастные заболевания. Увеличение сроков выхода на пенсию приведет к преждевременному уходу их из жизни», — говорится в документе.

Также авторы указывают на негативные последствия реформы, среди которых — снижение реальных доходов населения, рост безработицы среди молодежи, рост неформальной занятости и др.

В итоге представители профсоюзов назвали предлагаемые инициативы по повышению пенсионного возраста антисоциальными и не поддержали предложенный законопроект.

Напомним, 14 июня правительство России внесло для рассмотрения в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», согласно которому возраст выхода на пенсию планируется поэтапно повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Если парламент ее одобрит, изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Против реформы выступили члены Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.