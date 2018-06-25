Пациентов пензенской психбольницы дважды пытались накормить некачественным маслом

Пензенской областной психиатрической больнице им. К. Р. Евграфова пришлось судиться с самарской компанией «Сварог», которая дважды поставила в медучреждение некачественное масло.

Из материалов суда следует, что больница и ООО «Сварог» 19 января 2017 года заключили контракт на поставку сливочного масла, которое должно соответствовать всем нормам и стандартам.

Медучреждение решило проверить поставленный товар — масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, изготовленное 24.01.2017 ивановским ООО «Молочный домик» — и отправило его на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области. Результаты анализа показали, что образцы не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТа по физико-химическим показателям.

Психиатрическая больница направила поставщику претензии, попросив заменить товар. Не оспаривая экспертизы, 8 февраля ООО «Сварог» выполнило требования. Организация поставила масло сливочное «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, изготовленное 1 февраля 2017 года ООО «Буренкино», зарегистрированное в Ивановской области.

Образцы этого товара также отправили на экспертизу. Она показала, что продукция не соответствует требованиям ГОСТа — в нем присутствуют растительные жиры.

После этого больница расторгула контракт с поставщиком. Арбитражный суд Пензенской области взыскал с ООО «Сварог» 45861 руб. 02 коп. штрафа, 246473 руб. 06 коп. убытков, а также 8847 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Организация оспаривала решение в 11 арбитражном апелляционном суде, но его оставили без изменений.