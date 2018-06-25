Минздрав связал рост пенсионного возраста с «молодостью» 55-летних женщин

Глава Минздрава Вероника Скворцова, комментируя предложение правительства о повышении возраста выхода на пенсию, отметила, что в современном обществе женщина в 55 лет считается «молодой», да и 60-летний мужчина «не представляется списанным».

По мнению министра, люди, которые продолжают работать, дольше не стареют, сообщает РБК. Таким образом, предложение о росте пенсионного возраста подготовлено с учетом данных о «тотальном омоложении» современных людей, как минимум, с точки зрения психической активности и уровня когнитивных, мыслительных способностей.

«Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то совершенно очевидно, что женщина 55 лет в менталитете народном считается уже сейчас женщиной молодой или, так скажем, средних лет, но ближе к молодому возрасту. И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», — подчеркнула Вероника Скворцова.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уже в 2013 году 58-летний человек демонстрировал тот же «когнитивный уровень», что и 50-летний десятью годами ранее. Замедление старения министр связала с ростом популярности у населения здорового образа жизни и отказом от вредных привычек.

«Незаметно для нас для всех за десять лет замедлилось снижение когнитивное, которое отмечается у всех людей в старших возрастных группах», — пояснила она.

Вероника Скворцова добавила, что продолжение активной трудовой деятельности защищает людей от старения, и те, кто продолжает работать, по биологическому возрасту — моложе тех, кто рано оставил профессиональную деятельность.

«Мы можем оценивать влияние профессиональной, физической активности на долголетие, это воздействие, безусловно, работает в плюс. Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы, дольше находится в строю», — сказала глава Минздрава.