Специалисты создали лекарство от диабета из кофе

Исследователи выяснили, что кофеин может использоваться в лечении диабета, сообщают «Известия».

Ученые создали клетки, которые способны выделять инсулин в ответ на поступление в организм кофеина. Как показали эксперименты на мышах, внедрение таких клеток способствует уменьшению уровня глюкозы в крови.

Исследователи уточнили, что соединили антитела aCaffVHH с различными внутриклеточными сигнальными доменами, в итоге были созданы синтетические рецепторы под названием C-STAR. Именно они помогали в случае употребления кофеина усиливать активность гена белка SEAP.

По итогам экспериментов выяснилось, что у грызунов, которые употребляли кофеин наблюдались низкие уровни глюкозы в крови.