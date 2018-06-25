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Специалисты создали лекарство от диабета из кофе

25 июня в 15:06 302 просмотра
, что кофеин может использоваться в лечении диабета, сообщают «Известия».

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Исследователи выяснили, что кофеин может использоваться в лечении диабета, сообщают «Известия».

Ученые создали клетки, которые способны выделять инсулин в ответ на поступление в организм кофеина. Как показали эксперименты на мышах, внедрение таких клеток способствует уменьшению уровня глюкозы в крови.

Исследователи уточнили, что соединили антитела aCaffVHH с различными внутриклеточными сигнальными доменами, в итоге были созданы синтетические рецепторы под названием C-STAR. Именно они помогали в случае употребления кофеина усиливать активность гена белка SEAP.

По итогам экспериментов выяснилось, что у грызунов, которые употребляли кофеин наблюдались низкие уровни глюкозы в крови.


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