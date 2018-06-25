В пензенских торговых центрах начали давать концерты

«У нас много талантливых ребят, участие в подобных мероприятиях дает возможность им раскрыться, закрепить на практике полученные навыки, поверить в свои силы. Мастерство учащихся школ искусств увидят сотни других детей, и кто-то из них обязательно захочет тоже научиться рисовать, танцевать или петь. Это элемент нравственно-эстетического воспитания и хороший стимул к творчеству», — отметил Иван Белозерцев.

Договор с областным министерством культуры заключили несколько торговых центров.

Концерты юных пензенцев пользуются большим успехом, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжить в течение всего лета, сообщает пресс-центр регионального правительства. Помимо них, для гостей магазинов готовят выставки картин.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.