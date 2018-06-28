Изменения ОСАГО в 2018 году. Разбираемся с автоюристом

В 2018 году появились и готовятся вступить в силу ряд изменений, касающихся полисов ОСАГО. Чего ждать водителям, ИА «Пенза-Пресс» выяснило вместе с пензенским автоюристом.

Как заявил Центробанк, планируется ослабить государственное регулирование на ценообразование. Первые меры в этом направлении уже приняты. Так, если сейчас стоимость полиса рассчитывается исходя из пяти-шести коэффициентов, то сейчас их будет 55, пояснила автоюрист Екатерина Ткач. А это повлечет за собой удорожание полисов ОСАГО.

«Будет повышение цен, при любой реформе страдают граждане. Самый дорогой полис будет стоить 30 тысяч рублей, сейчас — 24. Для мотоциклистов же, наоборот, с 1200 цена его понизится до 950 рублей. Раньше были единые ставки, которые присылал Центробанк, сейчас планируется, что часть коэффициентов и ставок будет отдано на откуп страховым компаниям, чтобы они сами их регулировали. Это сделано для здоровой конкуренции, скорее всего», — рассказала она.

Новые коэффициенты будут учитывать многие факторы, начиная от возраста и стажа водителя, заканчивая количеством выписанных на него штрафов. К примеру, согласно данным портала osagoreg.ru, цена вырастет на 55% для людей от 22 до 24 лет, имеющих стаж вождения от 5 до 6 лет. На 31% - для водителей от 25 до 29 лет с тем же стажем. А вот водители старше 49 лет, управляющие автомобилем более 14 лет, могут получить скидку до 34%.

С 1 июля на новые автомобили перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств — будут только электронные. Причем, по словам специалиста, на отечественные машины ПТС будет выдавать завод-изготовитель, на импортные — таможня.

Также планируется сократить срок рассмотрения претензий по ОСАГО, рассказала Екатерина Ткач. Сейчас страховые компании могут отвечать на них в течение 20 дней, теперь же на осмотр машины будет отведено только пять дней.

Предполагается и увеличение штрафов, если у водителя не оформлен полис, однако, по мнению автоюриста, оно будет незначительным. Напомним, в настоящее время за отсутствие страховки грозит штраф в 800 рублей, если оплатить его в течение 20 дней, он уменьшиться до 400 рублей.

Какие изменения уже вступили в силу в 2018 году?

1 января на бумажных розовых полисах стоит QR- код, с помощью которого можно получить всю информацию о договоре. По словам автоюриста, это позволит легко распознать, настоящий полис или поддельный, а также на кого оформлен. Предыдущая форма полиса действительна до 1 июля. Прочитать QR-код можно, скачав мобильное приложение Российского союза автостраховщиков (18+).

Мобильные технологии помогут и в оформлении дорожно-транспортных происшествий, если стороны не хотят вызывать ГИБДД. С 1 июня это можно сделать, даже если между водителями есть разногласия и ущерб от ДТП составляет более 100 тысяч рублей. Для этого нужно скачать специальное приложение «ДТП Европротокол».

«Сделано это для удобства, через приложение сразу вся информация отправляется в страховую компанию, плюс прилагаются фотографии, разъяснения. Если приложения нет, и есть разногласия, то нужно вызывать сотрудников Госавтоинспекции», — рассказала Екатерина Ткач.