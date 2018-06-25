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Эксперты определили уровень «богатства» пензенских семей

25 июня в 17:59 126 просмотров
, с двумя — около 16. К таким выводам пришли эксперты РИА Рейтинг. Они составили рейтинг регионов по уровню жизни семей.

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В Пензенской области семьям с одним ребенком на личные расходы остается более 25 тысяч рублей, с двумя — около 16. К таким выводам пришли эксперты РИА Рейтинг. Они составили рейтинг регионов по уровню жизни семей.

Специалисты подсчитали, сколько остается в семье денег после обязательных минимальных расходов (на основании данных Росстата на 2017 год). Для семьи с двумя детьми расчет производился путем сложения средней в регионе зарплаты двух взрослых человек и вычитанием из получившейся суммы двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения и двух — для детей. Для семьи с одним ребенком из суммы двух региональных номинальных средних зарплат вычитались два прожиточных минимума для трудоспособного населения и одного — для ребенка. Полученный результат и стал критерием для составления рейтинга.

Пензенская область оказалась в нем на 54 месте, опустившись на одну позицию. Среди регионов Приволжского федерального округа она занимает восьмое место. Самый высокий уровень жизни семей в России, судя по данным РИА Рейтинг, — в Ямало-Ненецком автономном округе: там на жизнь остается более 100 тысяч рублей. В ПФО лучше живется жителям Татарстана, Башкортостана и Пермского края, они занимают в общенациональном рейтинге 21, 28 и 34 места соответственно.

Меньше всего денег по округу остается у кировчан, ульяновцев и марийцев.

В России есть даже регион, где у семей с двумя детьми не только ничего не остается, но они даже уходят в минус — не хватает 1220 рублей. Речь идет о Кабардино-Балкарской Республике.


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