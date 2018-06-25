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Жителей Пензы приглашают увидеть мир будущего

25 июня в 15:50 256 просмотров
«Робополис» (0+). Здесь взрослые и дети смогут совершить невероятное путешествие в мир умных машин, пошутить и потанцевать с ними, собрать своего собственного робота, окунуться в виртуальную и дополненную реальность.

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Всего неделя осталась до завершения масштабной выставки «Робополис» (0+). Здесь взрослые и дети смогут совершить невероятное путешествие в мир умных машин, пошутить и потанцевать с ними, собрать своего собственного робота, окунуться в виртуальную и дополненную реальность.

В ТЦ «Пассаж» интерактивная выставка гостит до 1 июля. Экспозиция не оставит равнодушными ни ребенка, ни взрослого: здесь любой житель города может своими глазами увидеть разработки ученых из США, Японии, России, Великобритании и Южной Кореи в области робототехники. И не только посмотреть, но и активно взаимодействовать.

Дети с удовольствием поиграют с домашними робо-питомцами, научатся управлять квадрокоптером и гироскутером, «оживят» свои рисунки, насладятся танцующими молниями «Тесла-шоу». Взрослых посетителей выставки увлекут зоны, где представлены новейшие разработки в области виртуальной и дополненной реальности.

У серьезных роботов, умеющих распознавать лица и эмоции людей, разговаривать и шутить с гостями выставки, есть и младшие братья. Их имена у всех на слуху: это влюбленные герои известного мультфильма Pixar ВАЛЛ-И и ЕВА, а также любимец поклонников саги «Звездные войны» R2-D2.

Проведите день со своей семьей в компании роботов в ТЦ «Пассаж»! Выставка работает без выходных до 1 июля. Дети до трех лет включительно посещают «Робополис» бесплатно.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-166503342_38648818

Подробнее:
Сайт: https://робополис.рф/penza/
VK: https://vk.com/robopolis_penza
Телефон: +7 (962) 474 26 65

Фотография: фото предоставлено организаторами мероприятия

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