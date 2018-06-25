В Лунинском районе пройдут соревнования по автомодельному спорту

В поселке Владимировка Лунинского района Пензенской области с 29 июня по 1 июля пройдут очередные этапы крупнейших российских соревнований по автомодельному спорту — третий этап Кубка России по багги-8 (0+) и четвертый этап Кубка России по багги-10 (0+).

Для участия в состязаниях в настоящее время заявились уже 59 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Пензы, Кузнецка, Заречного и Тольятти.

«Пензенскую область будут представлять профессиональные спортсмены и любители из ЦМИТ «ИнТехно» и «От идеи до модели» — всего порядка 20 гонщиков», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Запчасти и детали для радиоуправляемых моделей создаются на оборудовании пензенских ЦМИТ, добавили в ведомстве.

«Эти центры являются региональными ресурсными площадками одного из важнейших направлений развития национальной технологической инициативы AUTONET. В 2018 году на базе ЦМИТ «От идеи до модели» при поддержке Фонда содействия инновациям реализуется проект по созданию типового регионального центра компетенций БПТС (беспилотных транспортных средств)», — сообщил руководитель ЦМИТ «От Идеи до Модели» Сергей Чернов.

Соревнования стартуют 29 июня в 10.00.