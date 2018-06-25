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Пензенские кадеты успешно выступили на соревнованиях ПФО

25 июня в 16:15 238 просмотров
«Школа безопасности» среди субъектов ПФО, которые прошли в поселке Куяр Медведевского муниципального района Республики Марий Эл.

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Пензенские кадеты выступили на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» среди субъектов ПФО, которые прошли в поселке Куяр Медведевского муниципального района Республики Марий Эл.

Наш регион представляла команда городской кадетской школы по делам ГОЧС № 70. Пензенцы заняли третье место по итогам соревнований полевого лагеря «Юный спасатель».

«Школьники продемонстрировали умение ориентироваться на местности, переправляться через водные преграды, оказывать помощь утопающему, осуществлять транспортировку пострадавшего», — сообщили в пресс-центре областного правительства.

Также пензенские кадеты стали лучшими в видах «Поисково-спасательные работы на акватории», «Комплексное силовое упражнение» (мальчики) и третьими в виде «Кросс (эстафета)», еще раз доказав, что юные пензенские спасатели по праву являются одними из сильнейших в ПФО.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/92151/

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