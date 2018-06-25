Пензенские студенты уехали на раскопки в Золотаревское городище (видео)

Студенты историко-филологического факультета отправились в экспедицию к одному из самых значимых исторических памятников Пензенской области — Золотаревскому городищу. Студенты смогут попробовать свои силы в качестве археологов и стать частью большого научного и туристического проекта.

Точка на карте Пензенской области, о которой ходят легенды. Много лет археологические экспедиции кропотливо, очищая сектор за сектором, отыскивают правду о Золотаревском городище. Студенты-историки, которые отправляются на раскопки, в глубине души мечтают о больших научных открытиях.

«Скорее маленьким механизмом в этом большом процессе я себя чувствую, ну да, что принесу какую-то пользу, что, возможно, именно мы откроем что-нибудь интересное. Слышала, что там очень много памятников со времен Золотой орды. Также будет очень весело, так как вся работа проходит командно», — сказала студентка второго курса историко-филологического факультета ПГУ Анастасия Лушкина.

Во время археологической практики в большинстве случаев студенты находят наконечники стрел и небольшие глиняные черепки.

Золотаревское городище — еще и часть большого туристического проекта. Одноименный фестиваль в этом году пройдет в седьмой раз. Летом к экспедиции пензенских ученых присоединятся коллеги из соседнего региона.

«Мы уже несколько лет это место раскапываем, уже нашли военные казармы, жилые дома, плац нашли утрамбованный из песка и глины и этот год у нас особенный. В прошлом году мы нашли остатки жилья, которое, скорее всего, принадлежит мордве. Выводы пока мы никакие не делаем, но ради такого случая к нам приезжает еще экспедиция из Мордовии», — рассказал доктор исторических наук, профессор, директор Института непрерывного образования ПГУ Геннадий Белорыбкин.

Для 20 студентов-первокурсников это первая археологическая экспедиция в жизни. Позднее к начинающим археологам присоединятся старшекурсники. Ребята признаются, что заранее немного жалеют лишь об одном. Вся их работа снова окажется под землей. Ежегодно приводить исторический памятник в первоначальный вид они обязаны по инструкции. Если ланшафт не восстановить, то непогода разрушит культурный слой. Кстати, она же — непогода — единственная причина, по которой экспедиция может затянуться. Пока же историки планируют пробыть на месте раскопок месяц, сообщает телеканал «Экспресс».