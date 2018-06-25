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В Пензе с ремонтом домов в экстренной ситуации помогут средствами бюджета

25 июня в 16:34 268 просмотров
, который определяет случаи реконструкции аварийных домов при неотложной необходимости.

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В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит проект постановления регионального правительства, который определяет случаи реконструкции аварийных домов при неотложной необходимости.

Финансовую помощь окажут при наличии решения, оформленного в соответствии с законодательством, формировании фонда капремота на счете регионального оператора и отсутствии основания для привлечения других средств.

Помощь из областного бюджета получат дома, пострадавшие от аварии или при чрезвычайной ситуации, если средств, которые «региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, недостаточно». Речь идет о работах, связанных с капремонтом внутридомовых инженерных сетей, крыши, лифтов, подвалов, фасада.

Возможно, это поможет домам, оказавшиеся в ситуации, наподобие той, что произошла на ул. Крупской. Из-за взрыва газа пострадало несколько квартир.


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