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Кузнецкому МФЦ исполнилось пять лет (видео)

25 июня в 19:59 202 просмотра
, а сами специалисты приняли поздравления от первых лиц города и области.

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Многофункциональный центр Кузнецка Пензенской области отметил пятилетие. По торжественному случаю клиентам центра вручали подарки, а сами специалисты приняли поздравления от первых лиц города и области.

Многофункциональный центр Кузнецка был создан в июне 2013 года. В новое помещение площадью 500 квадратных метров сотрудники центра переехали в конце 2015-го. Следствием переезда стало обновление материально-технической базы, ускорение обработки заявлений и запросов. Центр оказывает населению более 300 видов услуг. Прием и выдача документов ведется через 19 окон, что соответствует всем нормативам.

«Я считаю, что совместными усилиями мы на достаточно высоком уровне организовали деятельность МФЦ. И, конечно же, в одиночку мы не смогли бы сделать того, что имеем. Поэтому мы хотим поблагодарить правительство Пензенской области, учредителя, органы власти, с которыми мы взаимодействуем при предоставлении услуг населению», — сказала и. о. директора многофункционального центра Кузнецка Екатерина Елфимова.

Одна из наиболее заметных новаций была внедрена в августе прошлого года — состоялось открытие бизнес-зоны. Сейчас центр предоставляет предпринимателям более 160 видов услуг.

«Это та структура, которая постоянно развивается. Появляются дополнительные услуги, которые надо внедрять. Есть требования к программному продукту, к системе обслуживания клиентов. Все это делается ради того, чтобы облегчить жизнь жителей города, чтобы была возможность быстро, качественно получить те услуги, которые востребованы», — отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Коллектив многофункционального центра насчитывает 35 человек. По случаю пятилетия отличившихся сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами администрации Кузнецка, Собрания представителей города и Законодательного Собрания региона, сообщает телеканал «Экспресс».


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