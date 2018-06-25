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На пр. Победы подземный переход украсили патриотическим граффити

25 июня в 16:45 242 просмотра
«Электроприбор» в Пензе.

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25 июня завершилась работа по оформлению в стиле граффити подземного перехода возле завода «Электроприбор» в Пензе.

Военно-патриотическая тематика граффити была выбрана по предложению мэра Виктора Кувайцева, так как переход расположен на проспекте Победы.

Глава администрации города отметил, что в Пензе уже реализован ряд проектов в стиле граффити патриотического содержания, и жители города дали им положительную оценку.

«В данном случае мы выполнили две задачи: привели в порядок переход и еще раз сказали, что чтим подвиг наших отцов и дедов», — сказал Виктор Кувайцев.

Росписью перехода занимался художник Никита Романов. Подробнее о его работе можно почитать здесь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/podzemnyy_perekhod_oformlen_v_stile_graffiti/

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