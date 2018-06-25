Пензенские лагеря проверили после первой смены (видео)

В лагерях Пензенской области заканчиваются первые смены. А значит, можно подвести первые итоги. Представители министерства образования проверили, как отдыхается школьникам.

Тема первой смены пришкольного лагеря в селе Кобылкино Каменского района — туристические навыки и патриотизм. Большой концерт — как итог 21 дня. Первый этап летней оздоровительной кампании завершается по всей области. Специалисты регионального министерства образования, члены общественной палаты области и молодежные активисты неслучайно выбрали для проверки именно это время, поскольку можно подводить первые итоги. Вопрос номер один — количество детей. В кобылкинском пришкольном лагере отдыхали 45 ребят. Всего в школе — 149 учеников. В целом же, пришкольные лагеря — самый распространенный вид организованного детского отдыха в регионе, сообщает телеканал «Экспресс».

«У нас уже 419 лагерей работают, в том числе — почти 390 пришкольных. И загородных — два лагеря», — рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

В пришкольном лагере Каменки специалисты проверяют комнаты, где младшеклассники спят в послеобеденное время. Их в образовательном учреждении пришлось обустраивать специально. Затем проверяющие прошли в столовую — узнать о режиме питания.

Пришкольный лагерь, говорят родители, для многих из них стал спасением: дети уходят на каникулы, взрослые работают. Оставить ребенка бывает не с кем — бабушки и дедушки есть не у всех.

«Первый класс закончил, во второй переходит. В пришкольный лагерь ходит, да, нас все устраивает, нам удобно, мы работать можем летом. Ребенок все же — при деле», — поделилась мама ученика школы № 9 города Каменки Валентина Паномарева.

Вариант более далекий от дома и, как правило, для ребят постарше — загородный лагерь. Одним из пунктов в программе министерской проверки стала «Березка». Проверяющие побеседовали с ребятами, узнали об их впечатлениях, а также осмотрели бассейны, спортивные сооружения и бытовые постройки.

«Все корпуса у нас стандартные — четыре комнаты, в основном, получается две комнаты для мальчиков, для девочек. Воспитатели живут рядом. Есть вода питьевая из кулера, туалет на улице, но он с такой же системой водоснабжения, там умывальники есть и душ с горячей водой», — сообщила директор детского оздоровительного лагеря «Березка» Татьяна Валуева.

Изношенность коммуникаций, признаются специалисты, — главная проблема загородных лагерей. В 2012 году туалеты, а также столовую и четыре корпуса в «Березке» отремонтировали капитально, в планах — ремонт еще двух корпусов. Ими, вероятнее всего, займутся уже в следующем году.