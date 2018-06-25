Пензенцам советуют быть внимательнее к домашним питомцам в жару (видео)

В Пензенской области установилась погода, опасная для домашних животных. 30-градусная жара влияет не только на поведение четвероногих любимцев, но и на их самочувствие. Владельцам собак, кошек и грызунов ветеринары рекомендуют пристально наблюдать за своими питомцами в ближайшие дни.

Высунутый язык и учащенное дыхание — так животные чаще всего показывают, что им жарко. Полуторагодовалый Интерес-Гай, а дома просто Миша — обладатель семи медалей, но даже таким звездным песикам летом нужна помощь.

«Ему становится плохо, естественно. Либо в ванную, либо в бочку с водой, либо на пруд. На рыбалку ездили, пока в тенечке, он ходит веселый и довольный. А как начинает плашкой лежать — его с мостика в пруд — выбегает, начинает дальше играть», — рассказала владелица собаки Екатерина Григорьева.

30-градусная жара, зачастую, становится невыносимой для домашних любимцев. Если в доме есть кондиционер, смело включайте его, особенно если собака или кошка проводит в помещении весь день. Главное — грамотно настроить температуру и направление воздушного потока. Помощником в ваше отсутствие может стать и увлажнитель воздуха. В летний зной старайтесь не перекармливать питомцев и свести к минимуму потребление тяжелой пищи. А вот доступ к свежей воде должен быть не ограничен. Владельцам крупных пород собак специалисты советуют повременить с прогулками на солнцепеке, отказаться от подвижных игр и физических нагрузок.

«Если так приключилось, что животное пострадало от жаркой погоды, а она сейчас, по прогнозам, будет достаточно долго длиться, необходимо поместить в прохладное место, водичку поставить, накрыть голову чем-то прохладным. Я не буду говорить о медицинских препаратах. Считаю, что нужно подходить индивидуально, поэтому желательно срочно доставить в любую клинику ветеринарную это животное», — пояснила заместитель главного врача Пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

Чем меньше животное, тем ему сложнее перенести жару, и тем выше вероятность получения теплового удара. Например, такие экзотические зверьки как шиншиллы уже при плюс 25 градусах становятся вялыми, перестают кушать, а при сильном перегреве у них могут даже начаться судороги. Все дело в том, что шиншиллы не потеют. Поэтому летом владельцы грызунов должны быть начеку.

Главное в жару — создать максимально комфортные для четвероногих условия и пристально следить за их самочувствием. Тяжелое дыхание, обильное слюноотделение, «стеклянный» взгляд, горячий и сухой нос, нарушенная координация, потеря аппетита и вялость — все это свидетельствует о том, что питомцу нужна помощь, сообщает телеканал «Экспресс».