Пензенская школьница через подпол воровала деньги у бабушки

В Пензенской области несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже денег у своей бабушки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 19 февраля девушка через общий подпол проникла в комнату бабушки, которая на тот момент лежала в больнице, и взяла у нее 5000 рублей. Через два дня школьница решила это повторить, в этот раз она взяла у пожилой родственницы 25 тысяч рублей.

Для того чтобы пенсионерка не заметила пропажи, внучка заменила настоящие пятитысячные купюры билетами «банка приколов».

В результате юную пензячку поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Уголовное дело направили в суд.