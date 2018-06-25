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Пензенская школьница через подпол воровала деньги у бабушки

25 июня в 16:54 246 просмотров

В Пензенской области несовершеннолетнюю девушку подозревают в краже денег у своей бабушки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 19 февраля девушка через общий подпол проникла в комнату бабушки, которая на тот момент лежала в больнице, и взяла у нее 5000 рублей. Через два дня школьница решила это повторить, в этот раз она взяла у пожилой родственницы 25 тысяч рублей.

Для того чтобы пенсионерка не заметила пропажи, внучка заменила настоящие пятитысячные купюры билетами «банка приколов».

В результате юную пензячку поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Уголовное дело направили в суд.


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