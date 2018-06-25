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Пензенская «успешная семья» приняла участие во всечувашском празднике

25 июня в 17:09 148 просмотров
«Успешная семья-2018» — приняли участие во всечувашском празднике «Акатуй».

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Делегация Пензенской области и семья Чолак — финалисты регионального фестиваля-конкурса «Успешная семья-2018» — приняли участие во всечувашском празднике «Акатуй».

«Гости из Пензенской области поучаствовали в культурной программе фестиваля, в работе большого чувашского совета, посетили музей национальной чувашской вышивки, в рамках обзорной экскурсии познакомились с городом Чебоксары», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Семью пензенцев пригласили в эфир национального республиканского радио, где они рассказали о конкурсе, в котором дошли до финала. Творческий чувашский коллектив «Асамат», возглавляемый мамой Татьяны Чолак, принял участие в праздничной программе.

«Мы благодарны за возможность побывать на моей исторической родине, где я родился и вырос. Сегодня мы не только приняли участие в национальном празднике, но и воссоединились с семьей, встретившись на фестивале с родными и близкими», — отметил глава семьи Александр Чолак.

Участие пензенцев во всечувашском празднике «Акатуй» было организовано правительством региона по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/92241/

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