Пензенская «успешная семья» приняла участие во всечувашском празднике

«Гости из Пензенской области поучаствовали в культурной программе фестиваля, в работе большого чувашского совета, посетили музей национальной чувашской вышивки, в рамках обзорной экскурсии познакомились с городом Чебоксары», — сообщили в пресс-центре облправительства.

Семью пензенцев пригласили в эфир национального республиканского радио, где они рассказали о конкурсе, в котором дошли до финала. Творческий чувашский коллектив «Асамат», возглавляемый мамой Татьяны Чолак, принял участие в праздничной программе.

«Мы благодарны за возможность побывать на моей исторической родине, где я родился и вырос. Сегодня мы не только приняли участие в национальном празднике, но и воссоединились с семьей, встретившись на фестивале с родными и близкими», — отметил глава семьи Александр Чолак.

Участие пензенцев во всечувашском празднике «Акатуй» было организовано правительством региона по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.