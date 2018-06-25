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В Пензенской области за неделю клещи покусали 109 человек

25 июня в 17:29 146 просмотров
, которые передаются через их укусы.

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В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о нападениях клещей и инфекциях, которые передаются через их укусы.

С начала сезона активности клещей в больницы обратились 867 человек, пострадавших от их укусов, 234 из них — дети до 14 лет. В поликлиниках в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 21 июня, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 505 клещей, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в 57 из них.

Кроме того, за январь-май были диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Каменского района, а также у трех пензенцев.


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