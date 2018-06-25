Предложения о закрытии пензенских больниц будут обсуждать на слушаниях

В Пензенской области при возникновении предложений по закрытию медучреждений, являющихся единственными в муниципальных образованиях и подведомственных органам исполнительной власти, будут проводить публичные слушания.

Порядок слушаний определен в приказе регионального минздрава, проходящего антикоррупционную экспертизу.

«Слушания проводятся в целях обеспечения реализации прав граждан на охрану здоровья, выявление и учет мнения жителей сельского населенного пункта, выраженного по результатам общественных слушаний», — отмечается в документе.

Они будут проводиться нс основе принципов законности и гласности, достоверности и полноты информации, свободного доступа всех участников к материалам.

Объявление о проведение слушаний организатор должен опубликовать в интернете за десять дней до их начала. В приказе должны содержаться перечень вопросов, предложения и рекомендации, место и время проведения, состав рабочей группы.

«Участниками слушаний, получающими право на выступление по проектам, вносимым на слушания, являются эксперты и жители сельского населенного пункта, которые направили в адрес организатора в письменной форме свои рекомендации по проекту слушаний не позднее одного дня до даты проведения слушаний. Все рекомендации по теме слушаний подлежат обязательному включению в протокол слушаний», — говорится в документе.

Предложения, вопросы и замечания ставятся на открытое голосование. Каждый может проголосовать за, против или воздержаться. Подсчет голосов ведет секретарь. В слушаниях должны участвовать не менее двух граждан или представителей общественных организаций. До населения результаты доводятся в течение семи дней.