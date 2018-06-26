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В плей-офф ЧМ сборная России попала на Испанию

26 июня в 09:12 316 просмотров
, уступив в заключительном туре группового этапа Уругваю 0:3.

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Сборная России вышла в 1/8 Чемпионата мира по футболу со второго места, уступив в заключительном туре группового этапа Уругваю 0:3.

Первый гол в ворота Игоря Акинфеева забил Луис Суарес, второй отправил россиянин Денис Черышев. На 92-й минуте встречи Уругвай увеличил разрыв — третий мяч записал на свой счет форвард уругвайцев Эдинсон Кавани.

Большую часть матча российская сборная играла вдесятером из-за удаления Игоря Смольникова, отмечают «Известия».

Таким образом, в плей-офф хозяева ЧМ вышли со второго места группы А. Соперником россиян в 1/8 финала станет сборная Испании. Встреча состоится на стадионе «Лужники» в Москве 1 июля (0+).


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