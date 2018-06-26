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Пензячка пыталась провернуть махинации с закупкой детского питания

26 июня в 09:40 296 просмотров

59-летнего заместителя заведующего аптекой Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи осудили за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в июле 2017 года медучреждение объявило торги на поставку детского питания. Заместитель заведующего аптекой, будучи членом комиссии, отказалась допустить к участию в аукционе одну организацию. Предприятие обратилось в региональное УФАС с жалобой, и сотрудницу привлекли к административной ответственности. В сентябре центр заключил контракт с этой компанией.

В марте женщина встретилась с представителями организации и предложила заключать договоры на сумму не более 100 тысяч рублей без проведения торгов. Заместитель заведующего сказала, что будет предупреждать, когда центр соберется купить новую партию детского питания, а также обещала общее покровительство за 46 тысяч рублей.

Сотрудники организации об этом предложении в полицию. При передаче денег женщину задержали.

В результате пензячке назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, в течение двух лет она не сможет занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности. Деньги ей пришлось вернуть.

Приговор не вступил в законную силу.


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