Россияне увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса

Россияне смогут наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса, сообщает телеканал «360». 27 июля Марс очень близко подойдет к Земле, так, что в телескоп можно будет рассмотреть детали ландшафта Красной планеты

Жители Дальнего Востока затмение не увидят, ровно как и все население Северной Америки. В Восточной Азии и Австралии Луна частично скроется при заходе, а в Южной Америке, Западной Африке и Европе — наоборот, при восходе. Полное затмение продлится 3 часа 56 минут.