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Россияне увидят полное затмение Луны и великое противостояние Марса

26 июня в 10:07 320 просмотров

Жители России 27 июля смогут стать свидетелями самого продолжительного за последние 100 лет лунного затмения.

Россияне смогут наблюдать редчайшее совпадение двух астрономических событий — полное затмение Луны, самое длительное в XXI веке, и великое противостояние Марса, сообщает телеканал «360». 27 июля Марс очень близко подойдет к Земле, так, что в телескоп можно будет рассмотреть детали ландшафта Красной планеты

Жители Дальнего Востока затмение не увидят, ровно как и все население Северной Америки. В Восточной Азии и Австралии Луна частично скроется при заходе, а в Южной Америке, Западной Африке и Европе — наоборот, при восходе. Полное затмение продлится 3 часа 56 минут.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C-966626/

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