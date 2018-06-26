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Николай Валуев записал серию видеорецептов для «Индилайт»

26 июня в 10:39 234 просмотра
«Индилайт» начала сотрудничать с Николаем Валуевым. Он записал для марки серию видеорецептов (6+) и рассказал, как приготовить вкусные блюда из индейки.

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«Индилайт» начала сотрудничать с Николаем Валуевым. Он записал для марки серию видеорецептов (6+) и рассказал, как приготовить вкусные блюда из индейки.

Так, Николай Валуев поделился рецептами приготовления индибургера, шашлыка из филе бедра, крыльев BBQ, а также раскрыл свои кулинарные секреты.

Ролики можно посмотреть не только на Youtube канале бренда, но и в новом приложении Instagram-IGTV. Платформа позволяет снимать и выкладывать видео длительностью от 15 секунд до часа. Оно начинает проигрываться, как только вы открываете приложение, также оно доступно в Instagram. «Индилайт» начала осваивать новую площадку одной из первых в России.

«Это абсолютно новый подход к воспроизведению видео, который заставит многие бренды пересмотреть свой подход к съемке визуального контента для социальных сетей» — отметила руководитель отдела Digital группы компаний «Дамате» Евгения Аргентова.

Фотография: Фото предоставлено ГК "Дамате"

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