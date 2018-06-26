192 просмотра

« Кубок Дизеля-2018». В матче открытия хозяева площадки сойдутся с хоккейным клубом из Рязани." data-title="В Пензе юбилейный «Кубок Дизеля-2018» стартует 8 августа — Пенза-пресс, рунет за день">