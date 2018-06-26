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В Пензе юбилейный «Кубок Дизеля-2018» стартует 8 августа

26 июня в 10:52 192 просмотра
«Кубок Дизеля-2018». В матче открытия хозяева площадки сойдутся с хоккейным клубом из Рязани.

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8 августа в Пензе стартует юбилейный предсезонный турнир «Кубок Дизеля-2018». В матче открытия хозяева площадки сойдутся с хоккейным клубом из Рязани.

На домашнем турнире хоккеисты пензенского «Дизеля» впервые выступят под руководством Алексея Ваулина.

Как сообщает пресс-служба «желто-синих», за кубок также будут бороться клуб «Саров», орский «Южный Урал» и казанский «Барс».

Матчи будут проходить по следующему расписанию:

8 августа

13.00 ХК «Саров» (Саров) — «Барс» (Казань)

19.00 «Дизель» (Пенза) — ХК «Рязань» (Рязань)

9 августа

13.00 ХК «Саров» — «Южный Урал» (Орск)

19.00 «Барс» — ХК «Рязань»

10 августа

13.00 «Южный Урал» — ХК «Рязань»

19.00 «Дизель» — «Барс»

11 августа

13.00 ХК «Саров» — ХК «Рязань»

19.00 «Дизель» — «Южный Урал»

12 августа

13.00 «Барс» — «Южный Урал»

19.00 «Дизель» — ХК «Саров»

Возрастное ограничение игр — 0+.


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