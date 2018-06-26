В Пензе юбилейный «Кубок Дизеля-2018» стартует 8 августа

На домашнем турнире хоккеисты пензенского «Дизеля» впервые выступят под руководством Алексея Ваулина.
Как сообщает пресс-служба «желто-синих», за кубок также будут бороться клуб «Саров», орский «Южный Урал» и казанский «Барс».
Матчи будут проходить по следующему расписанию:
8 августа
13.00 ХК «Саров» (Саров) — «Барс» (Казань)
19.00 «Дизель» (Пенза) — ХК «Рязань» (Рязань)
9 августа
13.00 ХК «Саров» — «Южный Урал» (Орск)
19.00 «Барс» — ХК «Рязань»
10 августа
13.00 «Южный Урал» — ХК «Рязань»
19.00 «Дизель» — «Барс»
11 августа
13.00 ХК «Саров» — ХК «Рязань»
19.00 «Дизель» — «Южный Урал»
12 августа
13.00 «Барс» — «Южный Урал»
19.00 «Дизель» — ХК «Саров»
Возрастное ограничение игр — 0+.