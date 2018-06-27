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Валерий Савельев: Молодежь Пензы фонтанирует смелыми идеями

27 июня в 09:25 282 просмотра

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил молодежь в праздником. Он пожелал им дерзать и двигаться к намеченным целям.

«Дорогие юноши и девушки города Пензы, от всей души поздравляю вас с Днем молодежи! Вы — основа нашего города, региона и государства, и именно от вас и вашей гражданской позиции во многом зависит будущее Сурского края и нашей страны.

Могу с уверенностью сказать, что молодежь Пензы деятельна и активна, она буквально фонтанирует смелыми, продуктивными идеями и вносит огромный вклад в жизнь и развитие областного центра. Достойно продолжая славные дела старших поколений, юные пензенцы делают все, чтобы наш город стал лучше, краше и комфортнее.

Среди юношей и девушек Пензы много победителей и призеров научных, творческих и спортивных состязаний, многие из них успешно совмещают работу и учебу, и мы по праву можем гордиться их достижениями.

Я желаю всем, кто считает этот праздник своим, счастья, здоровья, радости, верных друзей и множество позитивных впечатлений! Пусть ваша жизнь играет яркими красками, пусть сбываются все ваши мечты и реализуются все планы! Дерзайте и творите, двигаясь вперед к намеченным целям!» — говорится в поздравлении.

Фотография: фото пресс-службы Гордумы

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