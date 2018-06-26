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В аварии под Мокшаном погибли 2 земетчинских чиновника, водитель и библиотекарь

26 июня в 11:05 974 просмотра
, которая произошла 26 июня.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родственникам погибших в страшной аварии под Мокшаном, которая произошла 26 июня.

Как сообщил глава региона в Twitter, в ДТП погибли трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Их семьям окажут материальную помощь. Еще пять человек пострадали — они находятся в Пензе в горбольнице № 6.

«Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, ДТП случилось утром 26 июня на 565 км трассы М-5 «Урал», в районе села Подгорное.

Фотография: скриншот https://vk.com/podsl_vad?w=wall-64120306_29404

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