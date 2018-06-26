В аварии под Мокшаном погибли 2 земетчинских чиновника, водитель и библиотекарь

Как сообщил глава региона в Twitter, в ДТП погибли трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Их семьям окажут материальную помощь. Еще пять человек пострадали — они находятся в Пензе в горбольнице № 6.
«Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Иван Белозерцев.
В крупном ДТП в Мокшанском районе сегодня погибли 3 сотрудников администрации и гл. библиотекарь Земетчинского района. Это страшная беда, огромная потеря. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 июня 2018 г.
Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 июня 2018 г.
5 пострадавших в настоящее время находятся в городской клинической больнице № 6.
Напомним, ДТП случилось утром 26 июня на 565 км трассы М-5 «Урал», в районе села Подгорное.