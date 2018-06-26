Житель Вадинска привел в порядок загаженную зону отдыха на пруду

В Вадинском районе Пензенской области отдыхающие у водоема оставляют после себя кучи мусора. Мужчина решил исправить ситуацию.

«В воскресенье «отдыхал» на Пионерском: скосил траву, камыш вырвал, собрал весь мусор и вывез на свалку. Не хочу хвалиться, да и делал с удовольствием, но теперь купаться там здорово. Осталось траву собрать», — написал подписчик группы «Подслушано Вадинск» соцсети «ВКонтакте».

После уборки мужчина оставил мешок, куда можно складывать мусора. Однако отдыхающие не поняли столь явного намека. Когда житель Вадинска вечером того же дня вернулся к пруду, то обнаружил там пустые банки для пива, валяющиеся на траве.

«Ну как-то не хорошо, давайте поддерживать порядок. Чисто ведь не там, где убирают», — обратился он к отдыхающим через соцсеть.