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В Пензе откроются курсы для восстановления после инфаркта

26 июня в 11:29 150 просмотров
, перенесших инфаркт миокарда.

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В Пензе на базе городской поликлиники в начале июля откроются образовательные курсы для людей, перенесших инфаркт миокарда.

Отмечается, что посетить курсы могут не только пациенты после стационарного лечения, но и все желающие.

В Пензе уже функционируют школы для пациентов с бронхиальной астмой, с заболеваниями суставов и позвоночника, с артериальной гипертензией, курсы здорового питания и школа по борьбе с табакокурением. Занятия в них призваны улучшить информированность больных, способствовать повышению приверженности к лечению, сформировать мотивацию к сохранению здоровья.

«Все они доказали свою эффективность. Цель проведения занятий в таких «школах» — не только улучшить информированность больных о своем заболевании, но и способствовать повышению приверженности к лечению, сформировать у них мотивацию к сохранению своего здоровья и повысить ответственность за здоровье как свою личную собственность», — сказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

За пять месяцев 2018 года в области зарегистрировано 1135 инфарктов, что на 88 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минздрава.


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