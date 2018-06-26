В Пензе откроются курсы для восстановления после инфаркта

В Пензе на базе городской поликлиники в начале июля откроются образовательные курсы для людей, перенесших инфаркт миокарда.

Отмечается, что посетить курсы могут не только пациенты после стационарного лечения, но и все желающие.

В Пензе уже функционируют школы для пациентов с бронхиальной астмой, с заболеваниями суставов и позвоночника, с артериальной гипертензией, курсы здорового питания и школа по борьбе с табакокурением. Занятия в них призваны улучшить информированность больных, способствовать повышению приверженности к лечению, сформировать мотивацию к сохранению здоровья.

«Все они доказали свою эффективность. Цель проведения занятий в таких «школах» — не только улучшить информированность больных о своем заболевании, но и способствовать повышению приверженности к лечению, сформировать у них мотивацию к сохранению своего здоровья и повысить ответственность за здоровье как свою личную собственность», — сказала заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

За пять месяцев 2018 года в области зарегистрировано 1135 инфарктов, что на 88 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального минздрава.