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Из-за страшной аварии под Мокшаном перекрыли трассу. ФОТО

26 июня в 11:31 612 просмотров
, в результате которой погибли четыре человека, пятеро пострадали. Трассу сейчас перекрыли, организован объезд.

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Появились новые фото с места аварии под поселком Мокшан Пензенской области, в результате которой погибли четыре человека, пятеро пострадали. Трассу сейчас перекрыли, организован объезд.

«На месте работает оперативная группа главного управления МЧС России по Пензенской области. Спасатели пензенского пожарно-спасательного центра и сотрудники пожарно-спасательной части передали пострадавших медикам. Психологи оказывают адресную помощь пострадавшим. В настоящее время федеральная трасса М- 5 перекрыта, объезд организован через Каменку», — сообщили в пресс-службе регионального управления.

Напомним, утром 26 июня на 565 км. Федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись восемь машин — фуры и легковушки. Погибли четыре человека: трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района. Свои соболезнования их семьям выразил губернатор Иван Белозерцев. Пятеро пострадавших находятся в горбольнице № 6.

Фотография: фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области

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