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В Спутнике прошел благотворительный праздник «Солнечный старт» (видео)

26 июня в 11:38 186 просмотров
«Солнечный старт». На набережной устроили забег в поддержку детей с синдромом Дауна.

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В Спутнике состоялось благотворительное спортивное мероприятие «Солнечный старт». На набережной устроили забег в поддержку детей с синдромом Дауна.

Цель забега — показать, что мы живем в полноценном, адекватном и понимающем обществе и именно мы своим отношением к жизни и особенным людям это самое общество формируем.

Пробежать дистанцию вместе с «солнечными детьми» и их семьями мог любой желающий. Также на праздник приехали участники Олимпийских игр, тренеры, ребята из Мокшанского дома-интерната. После забега был организован концерт, проходили творческие мастер-классы, участники могли покататься на паровозике, попрыгать на батутах и получить бесплатное мороженое.

Праздник получился по-настоящему солнечным. Участники радовались отличной погоде, красоте набережной Спутника и атмосфере всеобщей доброжелательности.

«Такое ощущение, что попали на курорт, в какой-то райский уголок. Мы благодарим Город Спутник за то, что он предоставил площадку для нашего мероприятия, сделал его ярким, красочным и запоминающимся», — отметила председатель организации «Пензенские лучики» Людмила Ермакова.

Лето в Спутнике — это всегда праздник, улыбки и веселье. Приходите на набережную и участвуйте в спортивных и развлекательных мероприятиях.

Уже в эту субботу, 30 июня, на набережной состоится фестиваль молодежной культуры (0+). Вас ждут чемпионаты по брейк-дансу, бмх-спорту и граффити, пенная дискотека, выступление специально приглашенного диджея из Москвы и яркий салют. Еще один грандиозный праздник состоится 28 июля. В этот день в Спутнике пройдет фестиваль фейерверков (0+), приуроченный к юбилею компании «Термодом».

Следите за афишей на портале penza-sputnik.ru.


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