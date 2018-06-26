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Эксклюзив. Корреспонденты побывали на месте жуткого ДТП под Мокшаном

26 июня в 12:10 3724 просмотра
, в которой погибли четыре человека, пятеро пострадали.

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Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова находится на месте аварии под поселком Мокшан Пензенской области, в которой погибли четыре человека, пятеро пострадали.

По ее словам, сейчас на месте работает несколько эвакуаторов, они развозят машины, пострадавшие в ДТП, расчищают проезжую часть.

«Здесь «скорая», пожарная машина, ДПС, полиция. Их представители ничего не комментируют», — сообщила она.

Напомним, авария произошла на 565 км Федеральной автодороги М-5 «Урал» утром 26 июня. Столкнулись восемь машин — фуры и легковушки. Погибли четыре человека: трое сотрудников администрации и главный библиотекарь Земетчинского района, ехавшие на мероприятие в Пензу. Еще пять человек пострадали, они находятся в горбольнице № 6. Трассу перекрыли, организован объезд через Каменку. Рядом с местом аварии — огромная пробка из большегрузов.


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