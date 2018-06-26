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В Пензенской области сократилось число наркоманов, вставших на учет

26 июня в 12:11 356 просмотров

26 июня в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета под председательством министра МВД страны Владимира Колокольцева. Участие в нем принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Символично, что заседание проходит в Международный день борьбы со злоупотреблениями наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Мировое сообщество обращает внимание на необходимость консолидации усилий в противостоянии общей глобальной угрозе. Неотъемлемой частью этой масштабной работы является деятельность органов государственной власти нашей страны», — сказал Владимир Колокольцев.

В Пензенской области разработка и внедрение новых актуальных методик в сфере правоохранительной и профилактической деятельности позволили добиться определенной стабилизации по ряду направлений. В частности, снизилось число впервые выявленных и поставленных на учет больных наркоманией: за пять месяцев 2018 года — на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщает пресс-центр облправительства.

Кроме того, сократилось число наркопреступлений, включая тяжкие и особо тяжкие, а также количество несовершеннолетних, которые совершили административные правонарушения, связанные с употреблением запрещенных веществ.

«Опираясь на статистические данные, мы должны всегда помнить о том, что наркозависимость — большая беда не одного человека, это трагедия нескольких семей и трагедия всего современного общества. Поэтому над ее решением должны работать и правоохранители, и врачи, и педагоги, и общественные организации», — отметил Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/92345/

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