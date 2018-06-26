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Пензенские робототехники стали призерами всероссийской олимпиады

26 июня в 12:18 358 просмотров
, который проходил в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан).

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Пензенские школьники приняли участие в заключительном этапе всероссийской робототехнической олимпиады, который проходил в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан).

Тема олимпиады 2018 года — Food matters — «Еда имеет значение». Она связана с развитием ресурсосберегающего земледелия, улучшением качества питания, обеспечением продовольственной безопасности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В состав команды Пензенской области вошли двое учащихся лицея информационных систем и технологий № 73, победители региональной робототехнической олимпиады «Пенза-RRO 2018».

На олимпиаде ребята защищали проект «Система аэропонного выращивания растений». По итогам двух соревновательных дней пензенская команда заняла третье место в творческой категории старшей возрастной группы.

Всего в олимпиаде приняли участие более 500 разработчиков из 50 регионов страны.


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