Пензенские робототехники стали призерами всероссийской олимпиады

Пензенские школьники приняли участие в заключительном этапе всероссийской робототехнической олимпиады, который проходил в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан).

Тема олимпиады 2018 года — Food matters — «Еда имеет значение». Она связана с развитием ресурсосберегающего земледелия, улучшением качества питания, обеспечением продовольственной безопасности, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В состав команды Пензенской области вошли двое учащихся лицея информационных систем и технологий № 73, победители региональной робототехнической олимпиады «Пенза-RRO 2018».

На олимпиаде ребята защищали проект «Система аэропонного выращивания растений». По итогам двух соревновательных дней пензенская команда заняла третье место в творческой категории старшей возрастной группы.

Всего в олимпиаде приняли участие более 500 разработчиков из 50 регионов страны.