Скончался известный поэт Андрей Дементьев

26 июня не стало Андрея Дементьева, российский поэт скончался на 90-м году жизни. Информацию об этом сообщила его жена Анна Пугач, пишут РИА Новости .

Как передает информагентство слова супруги поэта, он хотел дожить до своего 90-летия, до которого оставалось менее месяца. Еще недавно он выступал на фестивале, где общался с читателями.

«Самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни», — отметила Анна Пугач.

Андрей Дементьев родился в Твери. Он был одним из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автором текстов многих известных песен, радио- и телеведущий. На протяжение нескольких лет являлся почетным гостем Дня поэзии в «Тарханах» Пензенской области. Одно из своих произведений он посвятил этому музею-заповеднику.