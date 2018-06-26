Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Андрея Дементьева

«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить…
Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — написал глава региона в Twitter.
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 26 июня 2018 г.
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить…
Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям pic.twitter.com/dq7kqhiw16
Напомним, Андрей Дементьев скончался 26 июня.