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Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Андрея Дементьева

26 июня в 13:00 496 просмотров
, который скончался на 90-м году жизни.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким российского поэта Андрея Дементьева, который скончался на 90-м году жизни.

«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить…

Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — написал глава региона в Twitter.

Напомним, Андрей Дементьев скончался 26 июня.


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