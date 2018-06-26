Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Андрея Дементьева

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким российского поэта Андрея Дементьева, который скончался на 90-м году жизни.

«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить…

Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям», — написал глава региона в Twitter.

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить…



Ушел из жизни человек-легенда, большой друг нашей области Андрей Дементьев. Глубокие соболезнования родным и друзьям pic.twitter.com/dq7kqhiw16 — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 26 июня 2018 г.

Напомним, Андрей Дементьев скончался 26 июня.