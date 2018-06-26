Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
В Пензе с ремонтом домов в экстренной ситуации помогут средствами бюджета
Актуально. Как обстоит дело с ценами на бензин в регионах ПФО
Вам будет интересно
Наши новости
Tele2 провел урок мобильной грамотности и безопасности
В Пензе на Южной хотят создать технопарк в заброшенном здании
В Пензе росгвардейцы помогли потерявшемуся дедушке
Пензенцы просят вернуть старый светофор на ул. Луначарского
Зареченские доноры сдали за два дня 30 литров крови
Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Андрея Дементьева
В Пензенской области сократилось число наркоманов, вставших на учет
В Спутнике прошел благотворительный праздник «Солнечный старт»
В Пензе откроются курсы для восстановления после инфаркта
Николай Валуев записал серию видеорецептов для «Индилайт»

Пензенский лагерь пострадал от урагана

26 июня в 13:20 446 просмотров
«Белка» необходимо устранить последствия урагана, который прошел накануне вечером. Об этом стало известно в ходе совещания в администрации Пензы 26 июня.

" data-title="Пензенский лагерь пострадал от урагана — Пенза-пресс, рунет за день">

В детском лагере «Белка» необходимо устранить последствия урагана, который прошел накануне вечером. Об этом стало известно в ходе совещания в администрации Пензы 26 июня.

Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков отметил, что летняя оздоровительная компания — в разгаре, и, хотя контроль за пребыванием детей в лагерях осуществляется, нельзя этот вопрос выпускать из поля зрения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вице-мэру Юрию Ильину и директору МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Вячеславу Голохвастову Сергей Волков поручил оказать помощь в расчистке территории лагеря «Белка» от последствий урагана.

«Несмотря на то, что лагерь не муниципальный, мы должны помочь собственнику привести территорию оздоровительного учреждения в порядок», — сказал он.

Также в ходе совещания обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог, строительства и ввода жилья, оформления и содержания малых архитектурных форм на территории города.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...