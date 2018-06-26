Пензенский лагерь пострадал от урагана

В детском лагере «Белка» необходимо устранить последствия урагана, который прошел накануне вечером. Об этом стало известно в ходе совещания в администрации Пензы 26 июня.

Исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Волков отметил, что летняя оздоровительная компания — в разгаре, и, хотя контроль за пребыванием детей в лагерях осуществляется, нельзя этот вопрос выпускать из поля зрения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Вице-мэру Юрию Ильину и директору МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Вячеславу Голохвастову Сергей Волков поручил оказать помощь в расчистке территории лагеря «Белка» от последствий урагана.

«Несмотря на то, что лагерь не муниципальный, мы должны помочь собственнику привести территорию оздоровительного учреждения в порядок», — сказал он.

Также в ходе совещания обсудили вопросы благоустройства, ремонта дорог, строительства и ввода жилья, оформления и содержания малых архитектурных форм на территории города.