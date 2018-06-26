Пензенцы просят вернуть старый светофор на ул. Луначарского

В Пензе на перекрестке ул. Луначарского и Каракозова установили новый светофор. Однако объект не понравился горожанам. Они просят его убрать и вернуть старый.

Как написал мужчина в «Жалобную книгу», светофор установили с новой программой, которая привела к появлению дополнительных пробок.

«Старая программа на этом светофоре работала почти без пробок, видно, настраивать его по старой программе некому, а, может, и не хотят. Светофор купили и установили одни службы, а настройка — это уж пусть мучаются другие. Почему такое отношение к людям? Хочется сказать — уберите новый светофор, поставьте старый, верните деньги в бюджет на более важные цели», — говорится в сообщении.

Автора жалобы поддержал и другой горожанин. По его словам, где раньше машины проезжали свободно, теперь заторы.

«При повороте с Луначарского в сторону Сурской стоит пробка. Невозможно выехать на предыдущем перекрестке со стороны автовокзала», — уточнил он.

Информагентство направило по обращению пензенца официальный запрос.