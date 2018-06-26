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Пензенская область — лидер в РФ по приросту молочной продуктивности

26 июня в 14:20 242 просмотра
, где достигнут наибольший прирост молочной продуктивности, сообщает пресс-центр облправительства.

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Пензенскую область отметили на федеральном уровне в числе регионов, где достигнут наибольший прирост молочной продуктивности, сообщает пресс-центр облправительства.

Итоги работы отрасли молочного скотоводства Минсельхоз России подвел за январь-май 2018 года.

По данным Минсельхоза, наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Пензенской области (+546 кг), Республике Крым (+392 кг), Амурской (+363 кг), Калужской (+362 кг) и Курганской областях (+347 кг).

В целом производство молока в сельскохозяйственных организациях составило 6752,4 тыс. тонн — на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой в расчете на корову составил 2713 кг — это на 3,6% больше уровня 2017 года.


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