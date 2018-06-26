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В Пензе росгвардейцы помогли потерявшемуся дедушке

26 июня в 14:36 286 просмотров
, который просил о помощи. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

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26 июня пензенец встретил на ул. Циолковского пенсионера, который просил о помощи. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, они увидели, что пожилой мужчина напуган и растерян. Кроме того, у него были повреждены рука и голова. Оказалось, что пенсионер помнит, как его зовут, сколько ему лет, но забыл, где живет, и не понимал, где находится, сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области.

Правоохранители вызвали скорую помощь. Медики после осмотра забрали пожилого мужчину в больницу.

Росгвардейцы нашли родственников потерявшегося пенсионера, связались с ними и рассказали о произошедшем.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Росгвардии по Пензенской области

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