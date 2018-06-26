В Пензе презентуют книгу о 100-летии военного комиссариата

28 июня в историческом здании библиотеки имени Лермонтова состоится презентация книги «100 лет Военному комиссариату Пензенской области» (0+).

Об этом сообщает пресс-центр облправительства.

Отмечено, что книгу открывает визитка Пензенской области. Далее — поздравления президента России, министра обороны, начальника генерального штаба Вооруженных сил России, командующего войсками Центрального военного округа, а также губернатора.

В процессе работы над изданием в фондах госархива нашли документы, с помощью которых стало возможным определить точную дату создания пензенского губернского комиссариата — 25 мая 1918 года.

Книга увидит свет благодаря гранту, предоставленному за счет средств бюджета Пензенской области на реализацию тематического проекта некоммерческой организации.

Начало презентации — в 10.00 (0+).