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В Пензе презентуют книгу о 100-летии военного комиссариата

26 июня в 14:59 210 просмотров
«100 лет Военному комиссариату Пензенской области» (0+).

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28 июня в историческом здании библиотеки имени Лермонтова состоится презентация книги «100 лет Военному комиссариату Пензенской области» (0+).

Об этом сообщает пресс-центр облправительства.

Отмечено, что книгу открывает визитка Пензенской области. Далее — поздравления президента России, министра обороны, начальника генерального штаба Вооруженных сил России, командующего войсками Центрального военного округа, а также губернатора.

В процессе работы над изданием в фондах госархива нашли документы, с помощью которых стало возможным определить точную дату создания пензенского губернского комиссариата — 25 мая 1918 года.

Книга увидит свет благодаря гранту, предоставленному за счет средств бюджета Пензенской области на реализацию тематического проекта некоммерческой организации.

Начало презентации — в 10.00 (0+).


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