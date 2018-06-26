Тракторист-неудачник пришел заранее откупиться от инспекторов ГИБДД

По данным следствия, 21 мая мужчина пришел к начальнику отделения ГИБДД отдела полиции по Башмаковскому району. Сельчанин сообщил, что хочет управлять трактором, но прав на это у него нет. Чтобы не быть пойманным за вождение без удостоверения, он предложил полицейскому 12 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что учиться на категорию, дающую право вождения трактором, не будет. Он решил лишь подработать на этом транспорте летом, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Начальник отделения ГИБДД от денег отказался. На мужчину, пытавшемуся дать взятку, завели уголовное дело. В настоящее время с обвинительным заключением его направили в суд.