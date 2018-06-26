Белозерцев возмутился волокитой при выдаче документов для бизнеса

Иван Белозерцев начал с того, что озвучил итоги национального рейтинга состояния инвестклимата, который был представлен на Петербургском экономическом форуме.



«По 20 из 44 показателей отмечены улучшения по сравнению с предыдущим годом. Но мы потеряли семь пунктов, 28 место заняли, откатились назад. Мне говорят, что это связано с развитием конкуренции. Но я вижу в этом нашу недоработку, глав муниципальных образований. Необходимо активно создавать лучшие практики, перенимать опыт, чтобы развиваться опережающими темпами. […] Мы можем находиться в десятке лучших регионов. Если у муниципалитета не хватает сотрудников, сделайте кадровую перегруппировку. Усильте подразделения хорошими кадрами, статус поднимите, чтобы не 12 и 15 тысяч получали, а хотя бы 40−45.



Рейтинг формируется на основании опросов бизнеса. Люди не довольны сервисом. По документам все хорошо, но если предприниматель не знает, куда идти, чтобы решить проблему, это значит, что наша работа проделана впустую», — сказал он.



Губернатор отметил, что чиновникам надо ставить себя на место предпринимателей.



Особое возмущение главы региона вызвало увеличение сроков выдачи разрешительной документации на строительство — до 113 дней в 2017 году. По его словам, это очень много, и надо разбираться в этом вопросе. В свою очередь, за качеством документов должны следить юристы.



«Также количество процедур с 11 до 13 увеличено. С какой стати? Что изменилось? Сегодня время быстрое, оперативное, жесткое, время развития электронных услуг, а у нас — все по старинке. Что мешает направить документы в электронном виде? Власть не ведет работу по популяризации этого способа получения услуг», — возмутился Иван Белозерцев.



Губернатор поручил всем руководителям исполнительных органов власти больше рассказывать бизнесменам о портале госуслуг, предпринимателям порекомендовал подавать документы в электронном виде.