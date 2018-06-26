Tele2 провел урок мобильной грамотности и безопасности

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 провел урок мобильной грамотности для студентов Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий. Спикерами выступили директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин и коммерческий директор филиала Сергей Гречко.

На встрече присутствовали более 100 учащихся. Представители компании рассказали ребятам о повсеместном распространении мобильных технологий и привели наглядные статистические данные об использовании смартфонов в эпоху цифровизации. Затем студенты узнали о том, какие угрозы поджидают их в Сети, и подробно разобрали вместе со спикерами основные виды мобильных мошенничеств. Руководители пензенского филиала Tele2 также поделились эффективными способами защиты абонентов от интернет-преступлений.

Tele2 как социально ответственная компания способствует повышению уровня мобильной грамотности пользователей сотовой связи. Ранее представители пензенского филиала уже провели серию уроков по безопасности в интернете для школьников и студентов вузов, а также приняли участие в тематической программе на телеканале «Экспресс», где обсуждалась тема «Мобильная грамотность в эпоху онлайн».

«Общение в соцсетях и мессенджерах, заказ билетов и бронирование отелей, оплата товаров и услуг — сегодня абоненты активно пользуются этими и другими сервисами. Tele2 заботится о безопасности своих клиентов и регулярно проводит просветительскую работу по противодействию мобильному мошенничеству. Мы планируем и дальше повышать уровень мобильной грамотности пензенцев: проводить открытые уроки, рассказывать о способах обеспечения мобильной безопасности в различных форматах и отвечать на вопросы пользователей», — сообщал директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Алексей Степин.