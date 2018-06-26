Лопатинского инвалида осудили за убийство сестры

События происходили 17 апреля в селе Даниловка. У женщины, гостившей у брата, пропал мобильный телефон. На место приехали полицейские.

Сотрудники правоохранительных органов осматривали жилище, у мужчины это вызвало недовольство. Сестра пыталась его успокоить. В тот момент, когда она поправляла ему одежду, инвалид ударил ее ножом в грудь. Несчастная скончалась на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В результате мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен оплатить штраф в семь тысяч рублей, который ему назначили ранее за оскорбление представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил.