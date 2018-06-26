Белозерцев: Власть должна предлагать софинансирование инвестпроектов

26 июня на заседании штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата в Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал о том, в каких направлениях нужно вести работу, чтобы привлечь в регион иногородних и иностранных предпринимателей.

Глава региона призвал активнее заниматься приведением в порядок населенных пунктов.

«Сегодня в половине четвертого утра вернулся из Мордовии после футбольного матча чемпионата, я был поражен. Они вложили с 2002 года в свой регион огромные средства. И у нас есть все основания подтянуть содержание и благоустройство городов. Нужно только этим заниматься, щеки не надувать начальникам, руководителям. И с директорами заводов и предприятий надо работать — составляйте протоколы, ставьте в пример территории другой организации, которые в нормальном состоянии находятся», — отметил он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что нужно создавать для инвесторов комфортные условия, бороться за то, чтобы они оставались в Пензенской области, поддерживать и сопровождать их проекты.

«Крупные инвесторы говорят слова благодарности нашему правительству за сопровождение инвестиционных проектов. В Кузнецке хорошо работают, помогают, претензий нет. За инвестора надо бороться, ведь он создает рабочие места», — сказал он.

Также губернатор отметил эффективность работы фонда «Поручитель».

«Фонд отчитывался на последнем совещании, хорошие показатели, мы его докапитализировали. Перспективы для дальнейшего развития у него очень хорошие», — сообщил Иван Белозерцев.

Кроме того, важным механизмом положительного взаимодействия власти и бизнеса является участие малого предпринимательства в государственных и муниципальных закупках. В настоящее время их доля в регионе составляет 16%, в то время как у регионов-лидеров — 32%.

Особую роль в развитии региона играет кадровый вопрос, отметил Иван Белозерцев.

«Если говорить о ключевых отраслях — сельском хозяйстве и промышленности, то ни одна из них не может развиваться без прилива молодых кадров. В Пензенской области доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве и транспортной связи от общей численности занятых в этих секторах составляет чуть более 1%. То есть на каждые 100 созданных рабочих мест мы готовим в лучшем случае около двух человек», — рассказал он.

Глава региона подчеркнул необходимость активнее привлекать молодежь к обучению востребованным специальностям, а учебным заведениям и работодателям выстраивать более эффективное взаимодействие.

Для развития благоприятного инвестиционного климата в регионе нужно также заниматься развитием государственно-частного партнерства.

«Долг у региона большой, но инвестор пойдет лучше, если будет понимать, что области видит, что проект важный, и не только говорит: «Возьми деньги в банке, а мы тебя будем поддерживать», — но и помогает, участвует в реализации проекта. Хотя бы в размере 10−30%. Предприниматели с большим удовольствием пойдут, будут создавать рабочие места, в том числе — в здравоохранении, в образовании», — пояснил Иван Белозерцев.

Он призвал анализировать, как меняется ситуация в других регионах, и задействовать передовой опыт.