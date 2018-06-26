Кузнецкий музейно-выставочный центр пополнился новыми экспонатами (видео)

Музейно-выставочный центр города Кузнецка Пензенской области пополнился новыми экспонатами. Несколько репродукций картин из своей коллекции учреждению культуры предоставил уроженец города, ныне проживающий в Москве — Вячеслав Васягин.

Из множества полотен четыре — особенно ценны. Картины, на которых изображены апостолы Иоанн, Матвей и еще два евангелиста — Марк и Лука — датируются XVII веком. Согласно заключению экспертов, произведения очень редки. Они имеют художественное и историко-культурное значение. Ранее образы находились на царских вратах православного храма. Теперь они будут доступны для просмотра всем посетителям кузнецкого музейно-выставочного центра.

«Я был у одного коллекционера и узнал, что эти иконы готовятся для отправки за границу. Хорошо, что была финансовая возможность выкупить их», — рассказал заместитель генерального директора по международным и внешнеэкономическим связям международного центра ИнтерЭВМ Вячеслав Васягин.

Это уже не первая коллекция картин, которую Вячеслав Васягин предоставил кузнецкому музейно-выставочному центру. Еще семь репродукций на военно-историческую тематику находятся на втором этаже учреждения культуры, сообщает телеканал «Экспресс».

«Я уверен, что ценность этого всего приличная, но ценность человеческого поступка просто невозможно ни с чем сравнить. Действительно, это прекрасный пример того, что такое патриот своей страны, патриот своего города», — отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Он выразил благодарность земляку за любовь к родному городу и предложил общественности выдвинуть Вячеслава Васягина на награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Кузнецком».