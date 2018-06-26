Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
В Пензе с ремонтом домов в экстренной ситуации помогут средствами бюджета
Актуально. Как обстоит дело с ценами на бензин в регионах ПФО
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе под открытым небом прошла выставка юных художников
Стали известны гости фестиваля КВН на Кубок губернатора
В Пензе презентуют книгу о 100-летии военного комиссариата
Пензенские робототехники стали призерами всероссийской олимпиады
Куда поступать? Рейтинг пензенских университетов
Пензенские студенты уехали на раскопки в Золотаревское городище
В пензенских торговых центрах начали давать концерты
Пензенцев просят не покупать школьникам дневники
Пензенцы начали сдавать ЕГЭ в резервные дни
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов

Пензенские школы смогут получить гранты губернатора

26 июня в 17:06 208 просмотров
, определяющий порядок их распределения, проходит антикоррупционную экспертизу.

" data-title="Пензенские школы смогут получить гранты губернатора — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области учреждения образования смогут получить гранты губернатора Ивана Белозерцева. Документ, определяющий порядок их распределения, проходит антикоррупционную экспертизу.

Отбор учреждений на получение гранта будет производиться на конкурсной основе рабочей группой. Информацию о начале приема заявок разместит на своем сайте Bнститут регионального развития.

Предлагаются три вида грантов (каждого — по два, для городской и сельской школы): в 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей.

Отбор получателей грантов производится по критериям:

— образовательные результаты;

— проектная и инновационная деятельность;

—  здоровьесберегающая деятельность и участие в ГТО;

— профилактика правонарушений.

Победителями станут школы, набравшие максимальное количество баллов по установленным критериям. Все данные будут проверяться через официальные источники.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...