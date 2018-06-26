Пензенские школы смогут получить гранты губернатора

Отбор учреждений на получение гранта будет производиться на конкурсной основе рабочей группой. Информацию о начале приема заявок разместит на своем сайте Bнститут регионального развития.
Предлагаются три вида грантов (каждого — по два, для городской и сельской школы): в 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей.
Отбор получателей грантов производится по критериям:
— образовательные результаты;
— проектная и инновационная деятельность;
— здоровьесберегающая деятельность и участие в ГТО;
— профилактика правонарушений.
Победителями станут школы, набравшие максимальное количество баллов по установленным критериям. Все данные будут проверяться через официальные источники.