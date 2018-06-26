Пензенские школы смогут получить гранты губернатора

В Пензенской области учреждения образования смогут получить гранты губернатора Ивана Белозерцева. Документ, определяющий порядок их распределения, проходит антикоррупционную экспертизу.

Отбор учреждений на получение гранта будет производиться на конкурсной основе рабочей группой. Информацию о начале приема заявок разместит на своем сайте Bнститут регионального развития.

Предлагаются три вида грантов (каждого — по два, для городской и сельской школы): в 500 тысяч, 300 тысяч и 200 тысяч рублей.

Отбор получателей грантов производится по критериям:

— образовательные результаты;

— проектная и инновационная деятельность;

— здоровьесберегающая деятельность и участие в ГТО;

— профилактика правонарушений.

Победителями станут школы, набравшие максимальное количество баллов по установленным критериям. Все данные будут проверяться через официальные источники.