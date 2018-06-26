Пензенец чудом избежал аварии из-за разлитого нечто на дороге

Пензенец обратился в редакцию ИА «Пенза-Пресс», мужчина рассказал об инциденте, который произошел с ним 26 июня на дороге.

«Я ехал с ул. Карпинского, при повороте на Строительный переулок, который переходит в ул. Окружную, машина потеряла управление, ее начало кружить. Хорошо, что рядом не было автомобилей, и я никого не задел. На первой полосе в тот момент стояла техника, которая, возможно, занималась ремонтом дороги», — сообщил пензенец.

Мужчина считает, что виной случившемуся является именно спецтехника, с которой стекала неизвестная жидкость.

«Еще издалека я обратил внимание, что цвет дороги отличается: она блестела, как масляная была», — отметил он.

В настоящее время дорогу уже раскатали машины, однако цвет опасного места все же немного отличается. Пензенец сделал фотографии, которые предоставил редакции. По его словам, участок никак не огорожен, спецтехники уже нет.

Неизвестно, пострадал ли еще кто-то при проезде по этой дороге.