Пензенцы получат новые платежки за ЖКУ. Разбираемся в их особенностях
Выпускной в Пензе. Рейтинг школ по количеству медалистов
В Пензе с ремонтом домов в экстренной ситуации помогут средствами бюджета
Актуально. Как обстоит дело с ценами на бензин в регионах ПФО
Вам будет интересно
Наши новости
При ремонте ул. Собинова «забыли» про пешеходов — пензенец
Tele2 провел урок мобильной грамотности и безопасности
В Пензе на Южной хотят создать технопарк в заброшенном здании
В Пензе росгвардейцы помогли потерявшемуся дедушке
Пензенцы просят вернуть старый светофор на ул. Луначарского
Зареченские доноры сдали за два дня 30 литров крови
Пензенский лагерь пострадал от урагана
Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Андрея Дементьева
В Пензенской области сократилось число наркоманов, вставших на учет
В Спутнике прошел благотворительный праздник «Солнечный старт»

Пензенец чудом избежал аварии из-за разлитого нечто на дороге

26 июня в 17:59 264 просмотра
, который произошел с ним 26 июня на дороге.

" data-title="Пензенец чудом избежал аварии из-за разлитого нечто на дороге — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенец обратился в редакцию ИА «Пенза-Пресс», мужчина рассказал об инциденте, который произошел с ним 26 июня на дороге.

«Я ехал с ул. Карпинского, при повороте на Строительный переулок, который переходит в ул. Окружную, машина потеряла управление, ее начало кружить. Хорошо, что рядом не было автомобилей, и я никого не задел. На первой полосе в тот момент стояла техника, которая, возможно, занималась ремонтом дороги», — сообщил пензенец.

Мужчина считает, что виной случившемуся является именно спецтехника, с которой стекала неизвестная жидкость.

«Еще издалека я обратил внимание, что цвет дороги отличается: она блестела, как масляная была», — отметил он.

В настоящее время дорогу уже раскатали машины, однако цвет опасного места все же немного отличается. Пензенец сделал фотографии, которые предоставил редакции. По его словам, участок никак не огорожен, спецтехники уже нет.

Неизвестно, пострадал ли еще кто-то при проезде по этой дороге.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...