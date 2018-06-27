Губернатор поздравил пензенскую молодежь с праздником

«Молодость — прекрасная пора надежд, замыслов и свершений, время выбора будущей профессии, первых шагов к творческим и спортивным высотам.

Радует, что многие из вас стремятся мыслить и поступать по-новому, не боясь перемен, отказываться от сложившихся стереотипов, смело браться за решение инновационных задач. Уверен, что это поможет вам занять лидирующие позиции в науке и предпринимательстве, промышленности и сельском хозяйстве, в сфере образования, здравоохранения, культуры.

Ваши сегодняшние достижения — залог грядущего могущества и процветания Отечества. Важно, что вы чувствуете личную причастность к судьбам Родины и ответственность за нее.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде на благо России и Пензенской области!» — говорится в поздравлении.